Affitti Ater, accordo sindacati-Comune per alzare l'Isee

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTATREVISO Un documento incentrato su tre proposte: calcolare l'Isee per essere ammessi alle graduatorie Ater tenendo conto principalmente, se non esclusivamente, del reddito corrente (quindi lo stipendio o la pensione) e solo in minima percentuale eventuali risparmi in conto corrente; alzare la quota Isee per chi è già dentro gli alloggi popolari, i famosi 20mila euro che tante polemiche stanno accendendo in questi giorni; aumentare gli spazi per il co-husing utilizzando anche i tanti negozi sfitti presenti nelle palazzine Ater che...