LA TRATTATIVA

TREVISO Da un lato la comunicazione ufficiale, fatta ieri mattina alle associazioni sindacali, dello slittamento dell'apertura del Canova a giugno; dall'altro l'annuncio, sempre di ieri, che Wizz Air, proprio da giugno, farà partire dallo scalo trevigiano cinque nuovi voli settimanali con destinazione Palermo. Sono le due facce di una giornata importante per lo scalo trevigiano ma che, nonostante tutto, è risultata interlocutoria.

L'INCONTRO

A tenere banco l'annunciato incontro tre le sigle dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e Save. Il punto più importante all'ordine del giorno è stata la conferma di quanto ormai trapelato da giorni: l'aeroporto Canova non riaprirà più ad aprile ma, verosimilmente, a giugno. I vertici della società hanno evidenziato che la scelta è legata all'andamento della pandemia, che a livello internazionale il mercato dei voli non è ripreso come ci si attendeva. In poche parole: non ci sono i numeri per riaprire il Canova. Non ancora almeno. L'aeroporto di riferimento resta quindi Venezia, da dove partiranno e arriveranno anche quei pochi voli garantiti da Rianayr e dalle altre compagnie low cost che normalmente gravitano sulla Marca.

LE GARANZIE

I sindacati, come già annunciato, hanno però chiesto a Save di mettere in sicurezza i posti di lavoro. Tra addetti del Canova e indotto si parla di circa 800 persone. Sul tavolo hanno quindi messo, ufficialmente, la richiesta di prolungare la cassa integrazione di tutti per altri due mesi. Al momento non si è andati più in là di questo. Save ha preso atto, ma ieri le parti si sono lasciate senza una decisione. La situazione è fluida. Prima di sbilanciarsi sia sindacati che Save vogliono aspettare le scelte del Governo in tema di aiuti Covid, capire se ci saranno altre risorse economiche a disposizione dei lavoratori. La seduta è stata quindi aggiornata.

L'ANNUNCIO

Intanto Wizz Air ha fatto sapere di considerare Treviso uno scalo importante confermando che, dal primo di giugno, saranno operativi 5 nuovi voli per Palermo. Il Canova sarà una base RianAyr, che avrà posti riservati ai propri aerei, ma continuerà a ospitare i voli anche delle altre compagnie. Ovviamente quanto tutto tornerà alla normalità.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

