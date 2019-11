Aeroporto, un bosco attorno alla pista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANOVATREVISO I giochi sono fatti. Il piano di sviluppo dell'aeroporto è stato approvato in modo definitivo sotto ogni profilo tecnico: il Canova può arrivare a 22.500 movimenti all'anno, con 19mila voli di linea per passeggeri (il resto sono per i velivoli privati) e 2mila decolli verso Treviso. Al via libera della commissione nazionale per la valutazione dell'impatto ambientale si è aggiunto il parere positivo del ministero dei Beni culturali e del turismo. Correndo su questi due binari, il master plan da 53 milioni ora è arrivato...