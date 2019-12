Aeroporto, Lega: «Costa penalizza la Marca»

IL CASO

TREVISO Il Consiglio comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza, la mozione presentata dal capogruppo della Lega a Palazzo dei Trecento Riccardo Barbisan che, sul tema aeroporto Canova, censurava il comportamento del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, esponente del Movimento 5 Stelle, giudicato «lesivo delle competenze delle commissioni tecniche preposte a valutare il master plan di sviluppo». Un documento importante, che segna l'appoggio politico della maggioranza al sindaco Mario Conte e all'assessore all'Ambiente Alessandro Manera, fortemente critici dei giorni scorsi sia nei confronti del ministro, sia del Movimento 5 Stelle.

L'ACCUSA

Secondo Barbisan, la condotta del ministro e dei suoi colleghi di partito locali rappresenterebbe «una gravissima ingerenza sulle scelte di natura tecnica e ambientale cavalcando un comitato locale che mira alla chiusura dell'aeroporto. Con tale scelta, si sono bloccate tutte quelle opere di mitigazione ambientale, perno dello stesso master plan e fortemente caldeggiate dal Comune di Treviso, espresse a suo tempo, peraltro ufficialmente, nelle sedi opportune». «Facendo questo - ha proseguito Barbisan - si penalizza parallelamente tutto l'indotto economico, occupazionale e turistico della nostra area». La mozione che ha visto il voto contrario del Partito Democratico. E Barbisan non si è lasciato sfuggire l'occasione per una sferzata: «I consiglieri del Pd, con questo voto negativo, hanno finalmente gettato la maschera nelle sue vere intenzioni in relazione all'aeroporto, celate in maniera subdola nel corso del mandato precedente, quando al governo della città c'erano loro e che si concretizzarono con la vendita delle quote Save. Ancora una volta questa minoranza riesce nell'incredibile compito di essere contemporaneamente contro l'ambiente e contro lo sviluppo del territorio».

