LA VERTENZA

TREVISO «Adesso non facciamo che, come al solito, a pagare sia sempre l'ultimo anello della catena». Mauro Visentin, segretario provinciale della Cgil, prepara il terreno all'incontro di venerdì con Save per trattare il delicatissimo tema dell'improvvisa crisi che si è abbattuta sull'aeroporto Canova.

IL QUADRO

La situazione, al momento, è molto chiara: da quando è scoppiata l'emergenza virus, con la pioggia di divieti comprare la chiusura di scuole e università, sul Veneto e sulla Marca è come se fosse calata una coltre di panico più che sufficiente a tenere alla larga chi non ha validissimi motivi per venire da queste parti. Il numero di passeggeri è drasticamente calato, in alcune giornate anche del 50%. Gli aerei arrivano e partono mezzi vuoti. E Save ha avvertito i dipendenti che, per contenere i costi, è necessario procedere a dei tagli partendo da blocco delle assunzioni e degli straordinari; facilitare chi vuole il part-time fino alla cassa integrazione. E a rischio sono finiti i contratti a termine. E per concordare le misure da adottare venerdì, nella sede di Unindustria all'Appiani, è stata convocata una riunione con le sigle sindacali. La preoccupazione è tanta, al punto che circola insistentemente l'ipotesi che, se le compagnie aeree dovessero iniziare a cancellare i voli, lo scalo potrebbe anche essere temporaneamente chiuso. E sarebbe un dramma.

L'ANALISI

Vendramin tenta però di riportare tutti con i piedi per terra: «Al momento nessuno ci ha prospettato l'ipotesi di una chiusura - premette - il calo di passeggeri, inoltre, era prevedibile tenendo conto di quanto sta accadendo. Venerdì vedremo che intenzioni ha la società, quali sono le idee che metteranno sul tavolo per la gestione dello scalo. per noi ci sarà la nostra categoria. I lavoratori con contratti a termine vanno rassicurati e stabilizzati: questa situazione d'allarme, allo stato attuale, è passeggera. Piuttosto di pensare ai contratti, si potrebbe utilizzare il monte ferie accumulato da tanti dipendenti. Insomma: cerchiamo di non alimentare la tensione e la preoccupazione, concentriamoci maggiormente sulle cose migliori da fare». Infine una riflessione su Save: «Nella lettera mandata ai dipendenti, la società ha spiegato come intende muoversi parlando di blocco delle assunzioni e taglio del costo del lavoro. Ma ce lo devono spiegare bene, perché non possono sempre essere i più deboli a pagare».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA