Aereo contro un muro morti pilota e allievo

L'INCIDENTECAERANO Mamma e papà avevano appena finito di dare da mangiare al loro piccino, che proprio oggi compie tre mesi, e si trovavano in camera da letto, per metterlo a dormire. Era l'ora di cena, c'era il crepuscolo, e la calma regnava sovrana nella villetta di via Giorgione, nelle campagne di Caerano San Marco. Poi il ronzio percepito inizialmente da lontano si è fatto più insistente, fino a crescere in un rombo assordante concluso con un botto violentissimo, che ha fatto tremare i muri di casa. Un ultraleggero appena decollato dal...