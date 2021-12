LE VITTIME

CROCETTA Due giovani vite spezzate: sono quelle di Adriano e Debora, 34 anni lui, 29 lei, entrambi originari del Feltrino. Otto ore prima lo stesso tragico destino era toccato a Daniela, 62 anni, di Santa Lucia di Piave, in una domenica di sangue. L'ennesima, sulle strade della Marca.

AMAVA LA NATURA

Adriano Corona, residente a Imer, in Trentino, ha trovato la morte al volante della sua Skoda Octavia. Trentaquattro anni compiuti lo scorso maggio, Adriano, amava la montagna, la natura, il suo lavoro di pizzaiolo che lo portava a trascorrere lunghi periodi nel Primiero, ma anche a spostarsi per l'Italia per fare la stagione. In molti se lo ricordano con le mani infarinate e la pala per infornare, dietro al bancone del locale Al bus gestito dal cugino. «Conosco bene la famiglia, sono molto vicino ai genitori e ai fratelli. Domani (oggi per chi legge, ndr) porgerò loro le mie condoglianze» dice il sindaco Antonio Loss, che è stato avvertito della tragedia nella tarda serata di ieri. In un paese di 1.200 abitanti tutti si conoscono e il lutto diventa un dolore collettivo. La famiglia di Adriano è molto conosciuta in zona. La mamma Maria, ora in pensione, era maestra elementare e il padre Mariano è stato il postino del paese. Suo fratello maggiore è Emiliano, campione di orienteering, poi ci sono le sorelle Ilaria e Martina. Nella baita in località Trabuschet, sopra Imer, Adriano amava trascorrere le sue giornate di relax, condividendo con gli amici di Facebook le sue sensazioni. «Fresco il giusto, un minimo venticello. Si sta da dio. Rumore solo della natura, rilassante» - scriveva. «Quando mia madre mi lascia, ci vengo sempre volentieri... Qui c è legna da fare fino allo sfinimento». In paese ricordano con commozione e nostalgia quando Adriano, bambino, fece la comparsa nel film Mirka, girato in Primiero nel 1999 con un cast internazionale.

GIOVANE ENTUSIASTA

Debora Colle è da tutti descritta come una giovane, piena di entusiasmo. Aveva fatto le sue esperienze di vita e professionali. Quest'anno era stata al mare, dove aveva fatto la stagione, per poi rientrare nel Bellunese. Una vita non proprio fortunata quella della ragazza di Santa Giustina che aveva già rischiato la vita in un altro incidente stradale qualche tempo fa. La ragazza è figlia di Ezio Colle, conosciuto nel mondo del calcio bellunese per la sua attività di arbitro. Debora lascia anche la mamma Marina e la sorella Serena, a cui era molto legata.

