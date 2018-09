Adolescenti sempre più in crisi: «Vanno educati ai no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTATREVISO Disagio, autolesionismo, dipendenze. Gli adolescenti sono sempre più fragili ed introversi. Dalle overdose di alcool ai gesti estremi, la consapevolezza è che ci sono decine di migliaia di ragazzi a rischio. E l'emergenza riguarda anche i pre-adolescenti. Ma per uscire dal tunnel servono molti no, serve incontrare la frustrazione dei desideri non realizzati da subito. E invece la famiglia che spesso abitua, nell'infanzia, il bambino alla campana di vetro, poi nell'adolescenza allenta la maglia in maniera troppo brusca. I...