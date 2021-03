IL SALUTO

CONEGLIANO Al centralissimo bar Lidia i tavolini esterni sono tutti occupati. La giornata fredda ma assolata invoglia i giovani a fermarsi per un secondo spritz. Forse per godersi quello che potrebbe essere uno degli ultimi momenti di socializzazione consentiti dal cambiamento di colorazione da giallo ad arancione, pronto a scattare domani: «Secondo me ci terranno con questo colore fino a dopo Pasqua - dichiara il gestore Michele Affili -. Peccato, eravamo ripartiti e ultimamente riuscivamo a rientrare un po' con le spese di gestione, il personale, senza guadagnare niente di speciale, ma almeno eravamo di nuovo in ballo. Ho dovuto lasciare a casa due dei miei collaboratori, oggi siamo in quattro e il sabato è il giorno in cui lavoriamo di più. Che faremo da lunedì non lo so. Non credo valga la pena tenere aperto per una cinquantina di caffè da asporto al giorno. E gli spritz? Ma se lo immagina uno spritz da asporto? Senza il piacere di sedersi al tavolo con gli amici mangiando un cicchetto»?

UNA FILIERA IN CRISI

Lino Samogin 53 anni di Conegliano è un agente di commercio ed è seduto al tavolo gustando un aperitivo come tutti all'ora di pranzo all'interno o all'esterno del bar: «Da quando c'è stato il lockdown lo scorso anno ho lavorato pochissimo. Io distribuisco ai bar e ristoranti i miei prodotti. Se loro riceveranno, forse, dei ristori, chi penserà' a me e alla nostra categoria? Siamo fermi e senza entrate da un anno. Come cliente del bar mi spiace che si torni indietro. Ho contratto anch'io il Covid durante l'ondata delle feste natalizie. Avevo la febbre altissima. Mi sono curato a casa, per fortuna mi è andata bene. Tuttavia mancherà a tutti questo momento di socializzazione nei bar e ristoranti». Anche Valeria seduta al tavolo, con un'amica: «Non è giusto che si chiudano bar e ristoranti, anche se siamo in colore arancione, la gente ha bisogno di uscire e chi lavora nel settore ha bisogno di lavorare, non ci sono aiuti. Era meglio se li lasciavano aperti. Questo altalenare di aperture e chiusure non fa bene a nessuno».

SPOSTARE IL PROBLEMA

In uno dei tavolini all'aperto siedono quattro amici, come nella canzone di Gino Paoli. Sono tutti tra i ventotto e i trent'anni. Davide Giauzzo ha le idee chiare e per lui la chiusura non ha senso: «Se chiudono i bar e i ristoranti troppo presto va a finire che le persone si trovano a casa di qualcuno a far grigliate e, mentre al bar o al ristorante sono controllati per distanziamento e mascherina, nelle feste private c'è più libertà e più rischio».

MISURA INDISPENSABILE

Ivan Saccon, Simone Sperandio, e Davide Dal Bo' sono d' accordo invece sulle chiusure che considerano un male indispensabile, anche se ammettono che mancherà loro il rito dello spritz, al quale erano tornati volentieri dopo le recenti aperture: «Ci sono state tante speculazioni durante questa pandemia. C'è chi soffre e chi guadagna, chi muore e chi fa affari, come in tutte le guerre». Giovanni Zago è dispiaciuto per il ritorno alla zona arancione: «Non serve a niente aprire e chiudere, sono contrario» e lo sono anche gli altri amici seduti con lui. Quello che conta, però, è la salute, e tutti sperano che, almeno, le nuove misure funzionino.

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA