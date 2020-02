CASTELFRANCO

È venuta a mancare improvvisamente Silvana Alessio moglie e musa ispiratrice del marito, il noto pittore castellano Lorenzo Viola. Silvana lascia la figlia Barbara che gestisce un'attività di antiquariato in città e il figlio Riccardo, architetto, la nuora Luisa e l'adorata nipotina Eleonora di 10 anni. Il funerale questa mattina alle 10 in Duomo. Una donna energica, solare, sempre positiva e dalle mille passioni, Silvana è stata presenza determinante nell'attività artistica del marito Lorenzo, col quale ha condiviso più di 60 anni di vita. Dopo il matrimonio, 59 anni fa, ha cominciato a interessarsi d'arte proprio per sostenere l'attività pittorica di Lorenzo Viola divenuto nel tempo uno dei grandi artisti veneti. Ma senza patente, tanto che era sempre lei ad accompagnarlo per mostre e inaugurazioni in tutta Europa. «Instancabile e memorabile quel Parigi-Castelfranco tutto d'un fiato senza mai fermarsi, con lei al volante» ricorda la figlia Barbara con la quale Silvana viveva in centro a Castelfranco. Amante dell'arte, della pittura in particolare, molto amica di Bepi Mazzotti ma attraverso il marito anche di Giorgio Lago, era appassionata di fiori, giardinaggio e cucina. Coltivava l'orto con le sue mani e possedeva anche una raccolta di volumi di cucina invidiabile. «Aveva un carattere trascinante -ricordano i familiari- sempre allegra e con quella rara dote di far sempre sentire tutti a loro agio. Lei compiva gli anni il 21 marzo il primo giorno di primavera, una stagione che le assomigliava molto caratterialmente». Si è spenta serenamente all'ospedale di Castelfranco, stringendo la mano al marito. Insieme fino alla fine.

Gabriele Zanchin

