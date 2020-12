(pdc) Sono bastate due settimane al Covid per strappare all'affetto dei suoi cari Pia Salvador, 96 anni, di Mareno. Da alcuni mesi l'anziana era stata trasferita dalla rsa di Tarzo a quella di Farra di Soligo, dove è spirata ieri mattina. Un paio di settimane fa il personale del Bon Bozzolla l'aveva sottoposta al tampone, scoprendo la positività dell'anziana. «Subito dopo il contagio ha cominciato ad avere difficoltà nel nutrirsi, ed era stata alimentata via flebo - racconta il figlio Antonio Tovenati, uno dei primi segretari di circoscrizione della Lega Nord, negli anni tra il 1992 e il 1994, ex consigliere in Provincia e in comune a Mareno -, ma nei giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate ancora.

Sono contento di essere riuscito a vederla l'ultima volta e a farle una carezza sabato scorso. Ero determinato a vederla e ho dovuto insistere molto con il personale, alla fine, vestito e protetto da mascherina, guanti, visiera, vestito con una tuta protettiva e tutte le precauzioni del caso sono riuscito a salutarla». Pia Salvador era rimasta vedova di Giovanni Tovenati nel 1960. «Riforniva le famiglie di bombole gpl - ricorda il figlio -. Lo faceva in bici, con una traversina sul porta pacchi. Le sono stato sempre grato per essere riuscita sempre a mandare avanti la nostra piccola famiglia». Giovedì mattina l'ultimo saluto.

