Addio Monia il volontariato ora è senza il suo angelo

SILEAE' mancata il 23 agosto, a soli 50 anni, Monia Cagnin, nativa di Silea e residente nella frazione di Sant'Elena. Il suo straordinario spirito mascherava una realtà ben diversa che da qualche tempo la costringeva a lottare contro un brutto male, cosa che faceva sempre con grande dignità. Per i tantissimi conoscenti e amici non è facile descrivere la figura di Monia, senza perdersi in mille piccoli e grandi episodi. Ma in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla ora rimane un senso di vuoto incolmabile e il ricordo di una...