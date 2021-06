Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZATREVISO Locali sold out, luci, calici, cene sotto le stelle. Scende la sera su una Treviso rinata. Andare in bianco non è mai stato così potente e liberatorio. Sembra davvero il primo giorno d'estate: non nel calendario ma nell'atmosfera. Da Pino la piazza pullula di scolaresche e famiglie. Pizza e bibite senza l'ansia del rientro. «È tornata l'estate trevigiana» alzano i calici i genitori dei ragazzi. La scusa è portarli...