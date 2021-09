Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCOMPARSATREVISO «Chi più alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più lontano sogna». Giancarlo Dubolino era convinto da sempre che dall'alto di una cima si potesse vedere più in là e sognare. Per questo i familiari hanno scelto questa frase del grande alpinista Walter Bonatti per accompagnare il suo ultimo viaggio. I funerali di Dubolino, scomparso giovedì scorso, si svolgeranno giovedì alle 15.30 nella chiesa di...