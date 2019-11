Addio agli alberi secolari della Rubinato: sono malati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO Per molte generazioni di trevigiani erano l'immagine del primo giorno d'asilo. Oggi però sono vecchi e malati. E rappresentano un pericolo per i bambini. Addio agli alberi secolari della scuola materna Rubinato, che questa mattina verranno tagliati. Sono i due grandi alberi dell'ingresso più un vecchio lauro nel giardino retrostante: da mesi erano in sofferenza. Un lungo iter per valutare le condizioni, poi l'ispezione della Sovrintendenza di Venezia e infine la decisione di abbattimento. Questa mattina (salvo maltempo)...