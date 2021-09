Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOTREVISO Il noto architetto ed imprenditore Armando Sutor si è spento nei giorni scorsi all'età di 78 anni a causa di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Armando è stato con il fratello Mario uno dei più importanti testimonial del made in Italy della ceramica grazie alla loro azienda Cottoveneto di Carbonera, aperta nel 1967 e purtroppo fallita nel 2016 ma comunque ancora oggi nei ricordi dei veneti come un pezzo di...