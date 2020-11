Era uno dei volti più noti della vecchia Treviso, frequentatore abituale della piazza e, insieme al fratello, artigiano costruttore di grondaie e cucine economiche ma anche pinnacoli e croci, con bottega nel cuore della città, di fianco alla Colonna. Il Covid non ha risparmiato la vita di Aldo Zanini, 91 anni, scomparso all'ospedale di Vittorio Veneto a causa di una polmonite bilaterale con insufficienza respiratoria da infezione Covid. Aveva 91 anni e patologie pregresse. Era stato ricoverato al San Camillo, e dopo il contagio è stato trasferito a Vittorio Veneto. Nato e vissuto a Treviso dove risiedeva in via Fogazzaro, insieme al fratello Mario era stato uno degli artigiani più conosciuti della città. «La loro bottega vicino alla Colonna era il riferimento per la pulitura e la confezione di grondaie, per l'istallazione delle cucine economiche ma anche per lavori ai campanili come la posa di angeli e croci o oggetti sacri» ricorda la cugina Paola Tonini 80 anni. «Avevano ereditato il mestiere dal padre, che aveva aperto l'attività prima della guerra. E nel centro della città si era svolta tutta la loro vita. Aldo finchè la salute gliel'ha permesso, frequentava la piazza tutti i giorni insieme agli amici». Conosciuti nella professione di artigiani, ma sfortunati nel privato. «Aldo ebbe un figliO che morì dopo 3 ore. La moglie, dallo choc, decide di non volerne altri e allora Aldo si separò. Ma anche l'altro cugino, Mario fu molto sfortunato. Gli morì un figlio a 8 anni di leucemia e poi la moglie. Così Aldo si è trovato solo senza nessun parente diretto. Io, cugina per parte di padre, l'ho seguito per 15 anni». I funerali saranno celebrati domani (venerdì) alle 10,30 nella chiesa del Sacro Cuore a Treviso.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA