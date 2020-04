LE VITTIME

TREVISO L'alpino Carlo Corazzin è andato avanti. L'ex referente del Caf Cisl di Spresiano, dopo una vita passata all'Electrolux, è mancato a 83 anni nell'ospedale di Oderzo. Era stato trasferito qui dalla casa Luigi e Augusta di Ormelle. Non si trovava nel settore dedicato al Covid. Era nella casa di riposo, dove già nella seconda metà di febbraio erano state prese tutte le precauzioni possibili, a cominciare dalla chiusura delle porte. Ma è stato comunque contagiato dal Covid-19. E ora la figlia, Cinzia, lancia un accorato appello: «Il coronavirus si è portato via mio papà. Pur essendo in casa di riposo, e sebbene questa avesse preso subito tutte le precauzioni, il virus maledetto ha colpito lo stesso spiega per questo vi prego di rispettare i divieti. Non uscite se non è necessario. Non dite: tanto a me non capita. Può capitare a chiunque. Credetemi».

LO CHOC

Ieri il coronavirus ha ucciso anche Wilmer Baccini. Proprio domani avrebbe compiuto 67 anni. E quest'anno sarebbe andato in pensione. Non ha fatto a tempo. Era sano. Le cose sono improvvisamente precipitate proprio a causa dell'infezione da Covid-19. Ha lottato in ospedale per venti giorni. Intubato, all'interno della Terapia intensiva di Treviso. Ma non c'è stato nulla da fare. La morte di Wilmer ha lasciato sotto shock i componenti della pattuglia aerea WeFly! Team, associazione di piloti disabili con base nel campo volo di Caposile. «Era un appassionato ed entusiasta del volo - ricorda Alessandro Paleri, leader della pattuglia aerea - altruista e lavoratore infaticabile, prestava con gioia il suo aiuto sia presso il campo volo di Caposile che con noi del WeFly! Team». Il ricordo dell'associazione sportiva è emozionante: Stavolta è toccato a uno di noi - si legge nella pagina Facebook - Wilmer, eri uno di noi! Sin dal primo giorno di esistenza del WeFly! Team ci sei sempre stato e sei stato la persona su cui poter contare in ogni momento. Questo maledetto coronavirus ti ha strappato alla vita, ma non ti ha strappato le ali. Vola ancora al nostro fianco, non ci sarà attimo della nostra vita in cui cesseremo di pensare a te. Wilmer abitava a Treviso, in zona Fonderia. Sempre ieri c'è stato un altro lutto. Se n'è andata Ada Rossi. Viveva nella struttura del Gris di Mogliano. L'ennesima morte legata al coronavirus.

IL BOLLETTINO

Il totale dei decessi nella Marca in meno di due mesi è salito a 208. Ieri sono mancate altre 6 persone a Treviso, a Oderzo ea Vittorio Veneto. Avevano tra i 70 e i 95 anni. I contagi sono arrivati a quota 2.325. Con 1.387 infezioni attualmente in corso, 50 meno di ieri. La buona notizia è che continuano a diminuire ricoveri e isolamenti. Mentre aumentano i guariti. Oggi negli ospedali ci sono 225 pazienti. Più 25 nelle Terapie intensive. Di seguito, 2.285 trevigiani sono in isolamento domiciliare (-314). Il totale dei dimessi è arrivato a 479. E i guariti a 730. Solo ieri altre 54 persone sono uscite dal tunnel del coronavirus.

Mauro Favaro

Laura Bon

