Si è spenta nel reparto di Malattie Infettive del Ca' Foncello Sara Gajotto, 86 anni, per 35 insegnante di lettere all'istituto Riccati. Negli ultimi giorni il Covid ha aggravato le sue condizioni. L'ex docente è stata subito ricoverata in ospedale, ma la situazione non è purtroppo mai migliorata. Sara Gajotto è stata un punto di riferimento per tante generazioni di studenti trevigiani. Ancora oggi, sebbene in pensione da molto tempo, veniva ricordata con grande affetto dai suoi ex allievi. È stata una donna vitale, di grande cultura che non ha mai abbandonato le sue passioni, come lo studio e la lettura. Nata a Treviso, ha sempre vissuto in città, a ridosso del centro storico. Legatissima alla sua famiglia, lascia la sorella Adriana, i nipoti e i pro nipoti cui era molto affezionata. Fin dal giorno del suo ricovero, il 30 dicembre, le condizioni sono state giudicate dai medici del Ca' Foncello molto critiche. L'assistenza ricevuta dall'86enne ha colpito molto la famiglia, che ha voluto ringraziare il personale di Malattie Infettive per aver assistito con grande cura e professionalità la loro congiunta. «Zia Sara è stata accudita amorevolmente fino all'ultimo», dicono i familiari. I funerali dell'ex insegnante non sono ancora stati fissati. Le festività rendono ancora complicato individuare una data, ma la cerimonia funebre con ogni probabilità verrà celebrata in settimana.

