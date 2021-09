Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOTTA DI LIVENZASono stati celebrati ieri pomeriggio nel Duomo di San Nicolò i funerali di Marco Lunardelli, 53 anni, morto sabato sera in un incidente in motorino. Oltre 300 le persone intervenute alla cerimonia, distribuite all'interno della chiesa ma anche nel sagrato. Marco era volto notissimo in centro: era il titolare insieme alla sorella Cristina dell'omonima agenzia di onoranze funebri la cui sede si trova in via IV Novembre, in...