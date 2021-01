Si svolgeranno alle 14.15 di oggi nella chiesa di San Bartolomeo i funerali di Luciano Giudici, architetto e insegnante per generazioni di studenti trevigiani. Sopra le righe, eclettico, dalla grandissima cultura e con la capacità di calare il suo sapere nell'attualità, ha lavorato sia come professionista nel mondo dell'architettura che come docente in diverse scuole tanto nel capoluogo quanto in altri paesi della Marca, sempre con il ruolo di professore di arte e storia dell'arte. Era finito all'ospedale e risultato positivo al coronavirus. L'infezione ha compromesso pesantemente la sua salute, tanto da portarlo alla morte sopraggiunta martedì 5 dicembre al Ca' Foncello.

Da sempre residente a Treviso, Giudici si era formato come architetto e aveva poi intrapreso quella carriera, decidendo però di dedicarsi anche all'insegnamento. Era così approdato nel mondo della scuola, portando in tutte le numerose classi a cui impartiva le lezioni d'arte il suo indimenticato approccio non solo alla materia, ma alla vita stessa. Lontano dai canoni austeri del professore di un tempo, calava la storia dell'arte in quella contemporanea, spronava i suoi studenti a coltivare i più svariati interessi non mancava mai di far trasparire il suo amore per la musica. «Ha fatto nascere in me tanto la passione per l'arte quanto quella per i Pink Floyd!» lo ha ricordato una ex alunna. Giudici lascia i figli Joram e Mattia, le nuore Miriam e Francesca, il nipote Lorenzo.

