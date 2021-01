(m.f.) Doppio lutto a Ponzano. Ieri è mancato Luciano Favero. Aveva 79 anni. Si è spento dopo essere risultato positivo al coronavirus. A Ponzano era conosciuto da tutti per aver fondato, nell'ormai lontano 1968, una storica azienda di vendita e riparazione di elettrodomestici, poi sfociata nella Hobby Casa Idee Regalo di via Roma. «È stato un commerciante e un artigiano già nei tempi in cui nel nostro territorio c'erano pochi negozi è il ricordo del sindaco Antonello Baseggio il suo negozio di televisori, elettrodomestici e materiale elettrico, che con amore e con il sostegno della moglie e dei suoi cari ha portato fino ai giorni nostri, è stata una presenza importante per la nostra comunità». Un lutto che purtroppo si aggiunge a un altro lutto per Ponzano. Solo il giorno prima era mancato Antonio Zottarel. Già presidente del gruppo Ponzano Miele, se n'è andato a 70 anni. «Ha dedicato una parte della sua vita alla difesa delle api conclude Baseggio è stata forte la sua costanza nel trascinare attività didattiche dentro le scuole o nelle diverse attività svolte nel nostro comune».Il funerale verrà celebrato martedì, alle 15.30, nel palazzetto dietro alla chiesa di Paderno. Mentre l'ultimo saluto a Luciano Favero verrà dato il giorno dopo, mercoledì, alle 15, nella chiesa di Merlengo.

