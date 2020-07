IL PERSONAGGIO

TREVISO Se n'è andato così come ha vissuto in questi ultimi due anni: in silenzio, lontano da tutti, quasi dimenticato. Martedì notte è morto Dino De Poli, 91 anni il prossimo 24 agosto, per 26 anni padre e padrone della Fondazione Cassamarca. Da qualche giorno era ospite dell'istituto Menegazzi. Se ne va un uomo che ha profondamente segnato la vita della città. Che per due decenni ha gestito una montagna di denaro e un potere enorme. Fino alla grande crisi immobiliare e finanziaria del 2008, De Poli ha fatto il bello e il cattivo tempo. Alla sua porta, ogni giorno, si allungava la fila degli amministratori a caccia di un contributo. La Fondazione l'ha comandata col pugno di ferro. Forte di una personalità straripante, ha guidato i consigli d'indirizzo come ha voluto: quello che lui diceva, si faceva. Gli oppositori interni, pochissimi a dire il vero, più che non aver avuto vita facile, hanno avuto vita breve: non sono mai durati a lungo nella stanza dei bottoni di Ca' Spineda. Dove, comunque, decideva sempre e solo lui.

L'EREDITÀ

Treviso però è lo scrigno che custodisce la sua eredità. È sotto gli occhi di tutti. Lo diceva, prima di morire, anche Ferruccio Bresolin, economista e docente universitario, per anni fido consigliere di De Poli: «I palazzi restaurati, gli angoli di città recuperati, sono il lascito di De Poli ai trevigiani». Il teatro Comunale è il gioiello recuperato da un degrado che pareva inevitabile. E poi l'università con il bastione San Paolo ripulito e messo a disposizione degli studenti, l'ex Dogana, il quartiere Latino. E poi la cittadelle delle istituzioni dell'Appiani, l'inizio della fine: 250 milioni di euro d'investimento, progetto dell'archistar Mario Botta, sede ideale degli uffici pubblici cittadini. Ma anche palla al piede del bilancio di una Fondazione che da quando ha fatto quell'investimento non si è più ripresa.

IL RICORDO

La notizia della morte di De Poli si è diffusa in un lampo: «È stata la sua una vita lunga e operosa - ricorda Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro - che lo ha visto, fino a pochi anni fa, assumere responsabilità decisive di indirizzo del nostro sviluppo come, ad esempio, quand'era alla guida di Fondazione Cassamarca, il sostegno ai programmi universitari a Treviso e l'investimento convinto nella cultura, che oggi costituiscono una vocazione consolidata della città. Va riconosciuto che non sempre le sue scelte sono state da noi condivise. Lo abbiamo espresso sempre pubblicamente per esprimere l'esigenza di un necessario confronto su come poter investire ingenti risorse in un progetto comune per il bene e il futuro del territorio». Il presidente della Provincia Stefano Marcon evidenzia l'importanza che l'ex presidente della Fondazione ha avuto per la città: «Uomo di grandi visioni e mentore della rinascita di una città che usciva dal dopoguerra». Carlo Capraro (Ascom): «Ha sicuramente tracciato un solco profondo che ha inciso sul destino immobiliare ed ha posto le basi per proiettare Treviso nella dimensione universitaria, culturale, internazionale e turistica. Con lui se ne va un pezzo di storia: sono passati 22 anni dalla firma del grande risiko immobiliare ed il confronto è ancora aperto». Lo ricorda anche l'ex sindaco Giovanni Manildo, molto spesso critico sulle scelte di Ca' Spineda: «Portare l'Università a Treviso, restaurare il Teatro Comunale e Ca' dei carraresi come luoghi aperti di cultura sono stati i suoi lasciti più importanti, così come l'amore per la nostra civiltà rurale e contadina. Una visione di una Treviso moderna con le radici ben salde nella tradizione. Anche quando ha fatto scelte si cui abbiamo discusso, sicuramente un uomo che ha segnato un'era».

Paolo Calia

