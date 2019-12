Addio a Campagnolo, fondò il Cavin dei Cavai

VEDELAGO

Una vita spesa a favore dell'agricoltura. Si è spento a Vedelago dove è nato e ha sempre vissuto, Vito Campagnolo 86 anni personaggio molto conosciuto, ex allevatore e titolare dell'agriturismo Cavin dei Cavai. Lascia le tre figlie Daniela, Loredana e Gianna, generi, nipoti e pronipoti. Il funerale verrà celebrato oggi alle 10.30 a Vedelago, partendo dall'ospedale di Castelfranco. Dopo la cerimonia funebre il feretro sarà tumulato nel cimitero del paese.

MORTE IMPROVVISA

Vito da qualche tempo era sofferente di cuore ma nulla lasciava presagire un suo peggioramento. Che purtroppo è arrivato qualche giorno fa. É venuto a mancare in casa, assistito come sempre dalle figlie che lo hanno accudito fino alla fine. Un personaggio molto conosciuto a Vedelago soprattutto nel mondo agricolo dove si è impegnato per riunire gli allevatori del comune. Da giovane aveva lasciato il lavoro di muratore per dedicarsi all'agricoltura e in particolare all'allevamento. Ha dato vita al gruppo allevatori di Vedelago negli anni 70 e poi alla cooperativa San Pio X. Sempre impegnato è stato anche componente del consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Vedelago ora Credito Cooperativo e del Consorzio Brentella.

INTUITO IMPRENDITORIALE

In quegli anni ha anche maturata l'idea di aprire uno dei primi agriturismi in zona, il Cavin dei Cavai che è sempre stato il suo fiore all'occhiello. Un'attività nella quale ha profuso tante energie ed entusiasmo proprio accanto a quella di allevatore. «È sempre stato molto impegnato -spiegano le figlie- senza mai trascurare la famiglia. La sua grande soddisfazione è stata proprio creare l'agriturismo. Per il resto non aveva hobby o passatempi particolari perché è stata una persona con tanti interessi da seguire fino a quando la salute lo ha assistito». Unico diversivo di una vita dedicata al lavoro e alla famiglia: la domenica pomeriggio si recava a giocare a bocce o a carte insieme agli anziani di Vedelago. Ora mancherà la sua energia ma rimarrà intatto il suo ricordo.

Gabriele Zanchin

