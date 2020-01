«Accusato di essere il corvo, un'ingiustizia: me ne vado»

IL CASO

TREVISO Alla fine la scelta è stata quella più scontata e facile per tutti: lasciare il comando della polizia locale di Treviso, evitando così situazioni potenzialmente molto imbarazzanti per via di una fiducia venuta definitivamente a mancare, ma senza alcun provvedimento disciplinare sulle spalle o l'onta di un trasferimento a un altro ufficio. Si conclude così la vicenda del vigile accusato di essere il corvo senza però una vera prova a suo carico. Ieri mattina Lorenzo Zanella, avvocato trevigiano difensore dell'agente, si è sentito con Flavio Elia, dirigente a capo del personale di Ca' Sugana, concordando la via d'uscita migliore per tutti. L'agente, che ha ovviamente respinto ogni accusa, ha chiesto di andare via perché non sente più la fiducia del comandante nei suoi confronti: «Il corvo non sono io, ma adesso per me è meglio cambiare comando». Elia, d'accordo col comandante Andrea Gallo, non ha avuto nulla in contrario. La disponibilità a lasciare il suo posto di lavoro alla centrale di via Casello d'Amore è stata, per così dire, ripagata con la decisione di non firmare alcun provvedimento di trasferimento da un ufficio all'altro, che avrebbe automaticamente prodotto anche un provvedimento disciplinare. È stato invece deciso di avviare una procedura di mobilità verso altre amministrazioni. Nel giro di massimo un paio di mesi, l'agente andrà quindi in un comando di polizia locale di un altro comune.

«Il vigile è, umanamente, a terra - spiega l'avvocato - questa situazione lo ha molto provato. Ma questa è, forse, la soluzione migliore». Tutto è scoppiato a metà dicembre quando è stata archiviata un'indagine condotta dai carabinieri su un presunto pestaggio avvenuto nella centrale dei vigili durante un interrogatorio. Una mail anonima aveva chiamato in causa alcuni agenti: gli accertamenti hanno però provato che, in realtà, non era accaduto niente. Una seconda mail, sempre anonima, aveva poi indicato l'agente in questione come l'autore della prima delazione. Gli investigatori hanno riportato tutto nel fascicolo, precisando però che si trattava solo di supposizioni, senza veri elementi che potessero provare l'accusa. Ma tanto è bastato ai i vertici della polizia locale per ipotizzare il trasferimento dell'agente finito sotto accusa per incompatibilità ambientale. L'agente si è quindi opposto, professando tutta la sua innocenza e sottolineando che, in passato, aveva indagato su incarico dei comandanti dell'epoca per dare un volto al corvo danni autore di velenose lettere anonime. Alla fine il compromesso: un addio amaro per tutti.

