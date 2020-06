Per le case di riposo trevigiane sarà meno complicato accedere alla liquidità per sollevarsi dalla crisi dovuta ai devastanti effetti del Coronavirus. Una crisi economica legata a doppio filo a quella sanitaria in cui le strutture - oltre a non poter far accedere nuovi ospiti e dover tenere a disposizione post letto per eventuali nuovi contagi - devono anche fornire adeguate garanzie per vedersi concedere i prestiti dalle banche. Garanzie che è tutt'altro che scontato avere. Per questo, con la finalità di fornire alle case di riposo uno strumento per agevolare l'accesso al credito, il consorzio Cev è pronto a fornire garanzie fino al 50%. Il gruppo ha nella Marca ventisette soci tra Ipab ed enti locali e ha disposto un Cofidi per rilasciare agli istituti di credito garanzie sui finanziamenti richiesti dalle strutture per anziani. «Ottenere un prestito è oggi molto difficile spiega il presidente del consorzio Andrea Augusto Tasinato -, tante case di riposo sono allo stremo e il senso della Fase 2, cioè ripartire, per loro resta un miraggio. Per questo abbiamo voluto affrontare uno sforzo comune, anche affinché le famiglie possano sapere i loro anziani al sicuro. Dopo una previa analisi della documentazione contabile del richiedente, siamo pronti a farci avanti».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

