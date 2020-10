LA DENUNCIA

TREVISO Quelli di partenza e arrivo di pendolari e studenti sono da sempre orari di forte pressione per il trasporto pubblico. Con la ripartenza delle scuole e l'allerta sanitaria si sono accentuati i problemi di affollamento, in vista anche delle normative che oggi prevedono una capienza massima pari all'80% di quella totale sui vagoni dei treni. Le cose potrebbero ulteriormente cambiare con l'attivazione del prossimo Dpcm ministeriale ma, sebbene la polizia ferroviaria non abbia riscontrato criticità costanti, le segnalazioni da parte dei fruitori dei convogli non mancano.

LO SFOGO

«Martedì sul treno regionale veloce arrivato a Treviso alle 13.51 e partito da Conegliano la situazione era molto diversa da come sarebbe dovuta essere spiega l'avvocato Sandro De Nardi, uno dei passeggeri. A Lancenigo, in concomitanza con l'uscita dagli istituti, sono saliti moltissimi studenti. Il risultato è stato quello di trovare non soltanto quasi tutti i posti a sedere occupati, ma anche i corridoi colmi di persone in piedi». Il viaggio fino alla stazione di Treviso Centrale dura pochi minuti, ma la permanenza a stretto contatto in luoghi chiusi è ritenuto il principale fattore di potenziale contagio. «Vero è che tutti indossavano la mascherina, anche se non sempre in modo corretto. Il problema però non sono le persone a bordo, ma i controlli prosegue il legale. La regola dell'80% della capienza non è stata rispettata e, nonostante sia stato fatto notare al capotreno, ho avuto solo una laconica risposta. In poche parole, chiunque voglia salire, sale e poco importa della distanza interpersonale. Per garantire l'effettivo rispetto delle regole occorre che qualcuno vigili sulla loro concreta osservanza e che sanzioni eventuali violazioni. Senza controlli e sanzioni, ciascuno può sentirsi autorizzato a non rispettarle e a metterne in dubbio la stessa esistenza».

LE VERIFICHE

Con l'uscita del più recente Dpcm la Polfer del Compartimento Veneto si prepara a un vertice nel quale saranno discusse le nuove disposizioni statali e verranno elaborati eventuali nuovi regolamenti e controlli. «All'inizio delle scuole abbiamo monitorato capillarmente la situazione commenta la Polfer trevigiana. La fascia oraria più critica è quella dell'ingresso a scuola, che speriamo resterà cadenzato su diversi orari permettendo agli studenti di spalmarsi su convogli diversi. Nel prossimo periodo però tutto dipenderà dalle nuove direttive».

Serena De Salvador

