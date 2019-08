«A volte non capiamo il segnale d'allarme dei piccoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRIMINOLOGAUn padre può diventare il carnefice della figlioletta di 2 anni? Abusare di lei? Una domanda alla quale in tanti, di fronte a un dramma come quello venuto alla luce in queste ore, hanno cercato di dare una risposta, quasi le parole potessero dare sollievo. E tocca a psicologi e criminologi scavare nell'animo umano per dare una spiegazione scientifica al male. E quanto prova a fare anche la criminologa Antonella Cortese (vicepresidente dell'Accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica): «La vita -...