A Treviso le denunce da tutta Italia

LA PROCEDURATREVISO Centinaia di denunce di ex azionisti diventate fascicoli di indagine per truffa aperti dalle procure di Verbania e Potenza potrebbero andare ad aggiungersi alla mole di lavoro a cui รจ chiamata la Procura di Treviso. Indagati per truffa nei vari procedimenti sono direttori di filiale e responsabili delle aree investimenti e private banking che avrebbero piazzato le azioni di Veneto Banca proponendo ai clienti false prospettazioni sui risultati e che si sarebbero adoperati per manomettere i profili di rischio in modo da...