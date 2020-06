LA FURIA

FARRA DI SOLIGO Maltempo a Soligo: allagati scuola elementare, asilo parrocchiale, abitazioni e negozi. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco e 25 volontari della protezione civile. Il governatore Luca Zaia chiama il sindaco Mattia Perencin, sul posto insieme al vicesindaco Michele Andreola fino a sera inoltrata. La pioggia improvvisa e battente ha flagellato per un'ora la frazione di Soligo colpendo abitazioni, negozi, scuole e obbligando alla chiusura di alcune strade. Dalle 15 le squadre dei pompieri e i mezzi della protezione civile hanno iniziato a liberare le strade e a svuotare gli scantinati delle abitazioni. Solo nella scuola elementare, da una prima sommaria stima, il danno è intorno ai 100 mila euro. «Chiederemo lo stato di calamità» annuncia il sindaco Perencin.

LA CONTA

L'ondata di maltempo che ieri ha colpito il quartier del Piave ha provocato i danni maggiori proprio nella frazione di Soligo, con l'allagamento della scuola comunale e, appunto, danni per centomila euro. Allagato anche l'asilo parrocchiale, oltre a 20 abitazioni private e 10 negozi. Bilancio ancora parziale per la bomba d'acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio, costringendo il sindaco a chiudere un tratto della provinciale e a chiedere aiuto alle squadre di pompieri di Conegliano e Montebelluna. «Un pioggia violentissima, che ha riversato una quantità enorme di acqua sulla strada - conferma il primo cittadino - I danni sono ingenti: chiederemo lo stato di calamità». Ci è voluto l'intero pomeriggio per svuotare gli scantinati delle abitazioni private e dei negozi. I danni più pesanti sono stati riportati dalla scuola elementare di Soligo. «Purtroppo l'acqua è arrivata alla centrale termica. La scuola è inagibile. Abbiamo svuotato tutto in emergenza, il conto preciso dei danni si stimerà nei prossimi giorni ma posso anticipare che siamo nell'ordine dei 100 mila euro» conferma Perencin.

LA TELEFONATA

Alle 16 è arrivata anche al telefonata del governatore della Regione Zaia. «Voleva capire come fosse la situazione da noi, e assicurarmi che la Regione sarà al nostro fianco. Sono passate ore e siamo ancora qui con le pompe. È un vero disastro». A causa della montagna di acqua e ghiaia che si stava riversando sulla carreggiata, il sindaco ha disposto la chiusura di un tratto di viale Bon Bozzolla, via dei Bert, via Caodevilla e via Dei Colli. «Abbiamo interdetto la viabilità per un'ora circa. Troppo pericoloso circolare con le strade in quelle condizioni». Insieme alle tre squadre da Conegliano e Montebelluna, il sindaco si è mosso con 25 uomini della protezione civile. «Ringrazio gli alpini di Valdobbiadene e Conegliano. Il loro supporto è stato fondamentale». In serata le squadre hanno cercato di liberare anche gli scantinati dell'asilo parrocchiale, inondati d'acqua. Se la frazione di Soligo risulta la più colpita, l'acqua ha causato una piccola frana anche in prossimità della rotonda dell'Iper Bennet, lungo la provinciale che porta a Follina.

Elena Filini

