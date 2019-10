A San Giuseppe spunta un bosco al posto dei palazzoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANO TREVISO «La compensazione urbanistica non significherà nuove cubature. Il bonus volumetrico sarà ampiamente ridotto rispetto a quello di San Giuseppe e riguarderà un'area da rigenerare. Non ci saranno edificazioni ex novo». E' l'assessore Linda Tassinari a chiarire nuovi punti del futuro accordo che vedrà la nascita del bosco urbano a San Giuseppe. «I tempi? Speriamo i più rapidi possibile. Forse già entro il 2020». IL PROGETTOEcco che inizia a prendere corpo il progetto proposto a Ca' Sugana da Sant'Ambrogio immobiliare. La...