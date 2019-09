A S. Bona la manifestazione della Cgil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sempre per parlare di Ater e della nuova legge, Spi Cgil e Sunia, in collaborazione con il Comitato Civico di Santa Bona, hanno convocato una seconda assemblea pubblica per martedì 24 settembre, alle ore 17, al Centro Civico di Santa Bona, per di illustrare le cinque proposte della Cgil trevigiana, invitando i primi cittadini dei comuni di Treviso, Castelfranco Veneto, Mogliano, Conegliano e Vittorio Veneto, quali membri della Conferenza dei Sindaci Ater.«Se il parametro d'ingresso, fissato a 20mila euro, è i sostanzialmente adeguato-...