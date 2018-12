CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PROCESSOTREVISO La chiamano la banda del bonifico e colpisce un po' in tutta Italia dal 2012. Si tratterebbe di cinque persone, quattro donne e un uomo tutti residenti in Campania, che si sarebbero resi protagonisti di una serie di truffe consumate online e su cui hanno aperto fascicoli d'inchiesta varie procure nazionali. Tra cui quella di Treviso, che però per i fatti, avvenuti nel 2015, che avrebbero visto come vittime due 40enni del capoluogo ha chiesto l'archiviazione ritenendo che non vi sia un reato penale ma un mero inadempimento...