A POGGIANA

RIESE PIO X «Una bistecca di maiale non si nega a nessuno». Per più di 50 anni questo è stato il motto dell'ottantenne Francesco Cesco Bonin, personaggio conosciutissimo in tutta la castellana che la prima domenica di dicembre apriva letteralmente la sua casa a Poggiana e rinverdiva l'antica tradizione del copar el mas-cio cioè la macellazione dei suini. Il particolare curioso era che il piatto tradizionale di bistecche, costicine, braciole ed altre cibarie naturalmente condite con un buon bicchiere di rosso, erano a disposizione anche di chi passava, si fermava, assaggiava e poi proseguiva per la sua strada. Insomma un'iniziativa casareccia per tenere vive le tradizioni venete e che attirava moltissime persone a casa sua.

Ma quest'anno salterà a causa del covid. «Sì, ho chiesto informazioni anche ai carabinieri che mi hanno vivamente consigliato di non farla - spiega Cesco Bonin - perché sono severamente vietati gli assembramenti». E poi anche un altro motivo che preoccupa Bonin: «A questa festa era sempre presente il mio amico Agostino Alberton che si occupava della griglia. Adesso però è in ospedale colpito da Covid ma speriamo di rivederlo presto». E bisogna dire che a questa festa contadina, privata ma aperta al pubblico, di assembramenti ce n'erano e parecchi.

«Tra invitati e persone che passavano-spiega Cesco Bonin-anche più di un centinaio». Una tradizione che si è interrotta, un dispiacere per Cesco Bonin: «Aveva iniziato mio papà più di mezzo secolo fa, sempre qui in questa casa e poi quando mio papà è mancato io ho portato avanti questa tradizione. Invitavo il parroco, i carabinieri, il sindaco, amici e poi si fermavano decine e decine di persone che non conoscevo o conoscevo appena di vista ed anche a loro qualcosa veniva sempre dato. Insomma una tradizione che con gli anni si è trasformata in una festa in famiglia allargata ma che quest'anno, causa Covid deve segnare il passo. Ma sono certo che ci rifaremo il prossimo anno e con presente anche il mio amico Alberton».

Gabriele Zanchin

