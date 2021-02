A PIEDE LIBERO

TREVISO Potrebbe essere in Friuli o in Trentino, dove risiedono alcuni parenti. Oppure aver cercato riparo altrove nella Marca, servendosi dell'aiuto di qualche amico fidato. Fino a ieri sera Branko Durdevic non era ancora stato rintracciato, ma gli agenti della squadra mobile non hanno lasciato nulla al caso nel tentativo di scovarlo nel più breve tempo possibile. Telefoni cellulari e videocamere della zona sono state subito messi al setaccio, e tutte le persone informate sui fatti, dopo i primi rilievi sul posto, sono state sentite. Il 36enne, subito dopo aver esploso due colpi di pistola contro Joco Durdevic, lasciandolo in un lago di sangue sul vialetto di casa in Borgo Capriolo, è fuggito a piedi. Sceso dal primo piano del suo appartamento, è scappato verso le campagne, evitando di imboccare l'ingresso principale del borgo e scavalcando una recinzione che dà sulle campagne. Potrebbe essersi nascondo ovunque, ma gli investigatori non escludono possa essersi servito dell'aiuto di qualcuno per lasciare la città. Qualcuno che lo ha raggiunto in auto e lo ha portato il più lontano possibile. «Dovrebbe costituirsi - si auguravano ieri pomeriggio in molti in Borgo Capriolo -. Quello che ha fatto è gravissimo». Della pistola, per ora, nessuna traccia.

I TESTIMONI

Non era la prima volta che Joco e il nipote, figlio del fratello Zvonko, altro volto noto alle forze dell'ordine trevigiane, almeno fino a una decina di anni fa, litigavano per quella donna e per l'ultima delle figlie avuta da quest'ultima con Riccardo, figlio di Joco, finito in carcere circa un anno fa per rapina. «Branko era uscito da poco, mentre Riccardo è ancora agli arresti - racconta un vicino di casa -. Joco voleva che la bimba, così come le altre due nipotine, andassero a vivere con lui e la moglie. Ma la mamma non voleva, e per questo Branko c'era finito in mezzo». Nel quartiere si rincorrono voci di ogni tipo, fra cui quella che la donna, in questo periodo, avrebbe portato la bambina in Croazia, lontano dalla famiglia paterna. «Ma non era nel terrazzo anche lei»? riferiscono altri vicini in una miriade di ipotesi e congetture anche se nessuno, stranamente, avrebbe assistito direttamente alla lite e alla successiva sparatoria finita nel sangue. «Abbiamo sentito due colpi, credevamo fossero dei petardi, qui succede sempre. Poi però siamo usciti e abbiamo visto Joco a terra. Branko non c'era già più, era sparito nel nulla».

LO SFOGO

Famiglie nomadi, stranieri e italiani, Borgo Capriolo non è mai stato un quartiere facile. Tutt'altro. Appartamenti incendiati, liti, persino un omicidio nel 2016 (quello del 46enne Vito Lombardi) per una casa contesa. «Qui sembra di essere ogni giorno in guerra. Non si può ammazzare la gente così, come cani sulla strada» lo sfogo di una residente che, di fatto, non ne può più. Nessuno, ieri pomeriggio, hanno avuto il coraggio di avvicinarsi alle figlie in lacrime di Joco, arrivate in Borgo Capriolo per recuperare alcuni effetti personali dall'auto del 53enne, posta sotto sequestro dalla Procura di Treviso che sta coordinando le indagini, il pm incaricato è la dottoressa Gabriella Cama, su quello che inizialmente sembrava un regolamento di conti e che, invece, sta rilevando la trama di una faida familiare complicatissima.

A.Belt

