IL PROGETTOTREVISO Da un paio di settimane, negli uffici tecnici del settore urbanistica di Ca' Sugana, è depositata la proposta per un progetto mirato a dare nuova vita a palazzo Moretti, fino a qualche anno fa una delle sedi dell'Usl in città poi abbandonata e lasciata del degrado. Un privato sarebbe interessato a trasformare lo storico palazzetto in una sede per studenti universitari. Dopo mesi di attesa, insomma, l'obiettivo...