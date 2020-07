La cittadella sanitaria è strettamente collegata all'università, come espressamente voluto dal governatore Luca Zaia. E, nonostante la diatriba col ministero delle Finanze che non concorda sulle linee di finanziamento scelte dalla Regione per finanziare i corsi, da ottobre partirà il corso di laurea completo in Medicina.

Dal prossimo anno accademico, quindi il 2019/2020, ci saranno quindi tutti i sei anni previsti dal corso. La Regione, che attraverso il Fondo Sanitario Regionale si accollerà tutti i costi della docenza mentre l'Usl 2 penserà alla sede, spenderà 1 milione e 570mila euro all'anno. I docenti di ruolo saranno 18 (tra ordinari, associati e ricercatori); altri 20 saranno invee a contratto. L'università arriva a Treviso grazie a un accordo tra Regione, Usl 2 e Università di Padova. La convenzione firmata dai tre enti ha la durata di 15 anni, il massimo previsto dalla legge prima del rinnovo. La Regione ha quindi stimato la spesa finale in 23 milioni 550mila euro. Sono 60 i posti a disposizione delle matricole. A pieno regime, Medicina a Treviso conterà su 360 studenti.

Tutti e sei gli anni troveranno spazio all'interno della Cittadella Sanitaria, dove sono già previsti laboratori e sale operatorie a livello universitario. Ci vorranno due anni per vedere i lavori ultimati, nel frattempo i corsi saranno ospitati negli spazi dell'ordine dei Medici.

