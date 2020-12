L'AUGURIO

TREVISO «Tra limitazioni e i vaccini in arrivo, speriamo proprio di avere un 2021 molto diverso da quest'anno che sta per finire». Questo l'augurio che Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, ha rivolto il giorno di Natale agli operatori dei Punto Covid all'ex Dogana e ai trevigiani in attesa. Ma non si è solo limitato a questo: ha anche indossato la tuta e le protezioni d'ordinanza e si è messo a fare i tamponi. E assieme a lui sono letteralmente scesi in campo anche il direttore di Microbiologia Roberto Rigoli altri importanti dirigenti della Medicina Carlo Agostini, Paolo Patelli dirigente della prevenzione delle Malattie Croniche; Stefano De Rui del Dipartimento di Prevenzione, Alberto Coppe direttore dell'Unità operativa complessa delle professioni sanitarie. Un Natale particolare per il direttore che ha voluto essere vicino ai propri operatori. Contrariamente alle scene viste a Santo Stefano, a Natale non ci sono state code, problemi al traffico o disagi di altro tipo. Il punto allestito dall'Usl ha aperto regolarmente alle 7, gli operatori hanno lavorato in tutta tranquillità e chiuso alle 13, senza affanni. Il risultato di una mattinata di lavoro: 297 tamponi fatti, dato che dimostra un'attività regolare, ma senza particolari patemi. Nulla a che vedere con quanto sarebbe accaduto solo 24 ore dopo.

LA VISITA

Benazzi è arrivato all'ex Dogana ridosso del mezzogiorno del giorno di Natale. Ha salutato tutti, fatto gli auguri. Il tutto in un'atmosfera strana: a parte gli operatori e chi era lì in attesa del tampone, in giro per la città non c'era nessuno. «È un Natale particolare, questo - ha osservato Benazzi - accompagnato dalla pandemia, dove tante persone soffrono, tante sono ricoverate in ospedale private anche della possibilità di avere un gesto d'affetto. È un Natale difficile, ma anche di speranza. Sono infatti convinto che grazie alle limitazioni, alle chiusure, all'arrivo dei vaccini, possiamo veramente sperare in un 2021 migliore. Riusciremo, insomma, a guardare oltre la collina vedendo finalmente un po' di luce e senza questo Covid».

L'ATTESA

Adesso l'attenzione è tutta rivolta a quanto accadrà nei prossimi giorni. L'attività dei covid point di tutta la provincia continuerà senza interruzioni anche se con gli orari ridotti. Nei giorni di festa, come primo dell'anno ed Epifania, i punti covid principali resteranno aperti fino alle 13 ma con la possibilità di fare il tampone a tutti quelli in coda: nessuno quindi sarà rimandato indietro.

P. Cal.

