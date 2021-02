(l.bon) Settanta positivi in più in un solo giorno. Il sindaco di Montebelluna Elzo Severin è preoccupatissimo. L'ultimo report giornaliero arrivato dal Dipartimento di prevenzione gli ha fatto sgranare gli occhi: a Montebelluna ci sono infatti ben 70 positivi in più rispetto al giorno prima. «La situazione è molto grave - dice Severin - O c'è il coraggio di prendere immediatamente decisioni urgenti oppure rischiamo di trovarci, in un batter d'occhio, nella situazione di marzo». Il primo cittadino predica da tempo la propria ricetta: usare la mascherina ed evitare gli assembramenti da un lato, chiudere le scuole dall'altro. «Fino alla settimana scorsa andavamo benissimo - afferma - i casi si erano enormemente ridotti; poi abbiamo cominciato a salire come numero di contagi. Prima venti in più, poi trenta, ieri settanta. Molti sono ragazzi di età compresa fra le scuole medie e le superiori. E sono i ragazzini che senza saperlo contagiano nonni e genitori». Il sindaco si sofferma sul caso specifico di un Montebellunese che ha portato le figlie a fare il tampone, salvo poi scoprire di essere positivo lui stesso. «I tamponi hanno dimostrato che ci sono moltissimi bambini che, pur risultando positivi, non manifestano alcun sintomo; sono loro i più pericolosi perché a casa infettano genitori e nonni, che poi finiscono in terapia intensiva. Se vogliamo salvare delle vite chiudiamo le scuole. Non lo dico io, lo dicono persone molto più esperte e preparate di me. Vanno prese delle decisioni importanti. E bisogna avere il coraggio di prenderle». Anche perché la situazione non sta lasciando più molti margini di manovra. Mentre c'è chi continua a non rispettare le regole come nel caso della festa per un diciottesimo svoltasi sabato scorso, di cui le immagini si sono trasformate persino in storie su Instagram.

