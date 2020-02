IL BANDO

TREVISO Il comando della polizia locale di Treviso apre ufficialmente la selezione per assumere, con contratto a tempo indeterminato, cinque nuovi agenti. Il tanto annunciato concorso è stato aperto e gli interessati hanno tempo fino alla mezzanotte del 16 marzo per presentare la domanda. Lo aveva annunciato il comandante Andrea Gallo: nell'organico dei vigili sarebbero stati immesse forze fresche sia attraverso nuove assunzioni, che grazie alla mobilità tra enti (e così sono già due arrivate nuove unità). L'obiettivo delineato con l'amministrazione è quello di rafforzare servizi di prossimità come il vigile di quartiere, oggi presente per macro-aree ma in futuro portato in zone più ristrette della città.

Gli aspiranti vigili, come annunciato da tempo, dovranno affrontare una pre-selezione prima di accedere al concorso vero e proprio che si dividerà in una prova scritta e in una orale. Se i candidati saranno numerosi, come è probabile considerati i numeri degli ultimi concorsi pubblici, ci sarà un filtro rappresentato da un test di cultura generale. Chi supera questa fase potrà iniziare il concorso vero e proprio. E ci sarà una novità, almeno per Treviso: l'aspirante vigile dovrà infatti dimostrare, oltre a una conoscenza almeno di base delle materie giuridiche, anche di essere in buone condizioni fisiche.

Contrariamente ad altri comuni, come per esempio Venezia che prevede per i suoi candidati prove atletiche di un certo livello, per poter cullare il sogno di indossare la divisa di vigile trevigiano bisogna solo essere in grado di correre per un chilometri al di sotto di un determinato tempo: gli uomini dovranno concludere la loro corsa in massimo 4 minuti e 30 secondi, le donne in cinque minuti. La prova si farà all'aperto e in qualsiasi condizione di tempo. Solo chi la supererà, dimostrando quindi la propria idoneità fisica, potrà poi accedere alla selezione vera e proprio con la prova scritta e poi all'orale. In ballo ci sono 60 punti complessivi, che serviranno per comporre una graduatori. Alla fine di tutto, i primi cinque selezionati verranno assunti. Lo stipendio di base sarà di 20.344,08 euro lordi all'anno, più tredicesima e tutti i benefit previsti dal contratto nazionale.

