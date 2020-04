L'11 marzo aveva chiuso il negozio di intimo che gestisce da 35 anni a Caerano e si era barricata per paura del contagio. Dopo due settimane però è tornata nel negozio chiuso e, con tutte le precauzioni per la salute, si è reinventata: oggi fa una media di dieci consegne al giorno di merce a chi la contatta. Pigiami, calzini, calze, mutande, reggiseni a domicilio: un servizio impagabile. Che, sul fronte umano, le sta dando grandi soddisfazioni. Antonella Cazzolato, 56 anni, titolare dello storico Il Fiordaliso di via Monte Grappa, martedì sera, insieme a molto altri commercianti della Marca, ha acceso le luci del proprio locale in segno di protesta. «Bisogna ora accelerare le riaperture del commercio di vicinato afferma - Riaprire in sicurezza oggi si può». La sua è la storia di tanti negozianti che da quasi due mesi non fanno incassi ma devono continuare a pagare le scadenze. Ma come si riesce a vendere a domicilio prodotti, che vanno visti, toccati, provati? «Mostro la merce in video chiamata, loro scelgono, e poi io parto a consegnare. È commovente l'affetto e la gratitudine che mi dimostrano». Ma come sarà il futuro? «La consegna a domicilio la manterrò riflette c'è ancora molta paura e la gente ci rimetterà un po' a fare le cose che faceva prima».

