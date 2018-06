A Conte delega alla sicurezza e guida della Protezione civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATATREVISO Protezione civile e sicurezza: alla fine Mario Conte ha deciso. Si terrà per sé queste due deleghe. E nel suo ufficio, appesa all'appendiabiti dell'ingresso, fa già bella mostra la pettorina gialla e il cappellino da volontario. «Ho incontrato il gruppo di Protezione Civile - dice il sindaco - un settore a cui tengo particolarmente. E che voglio far crescere e seguire da vicino. Per questo ho deciso che mi terrò questa delega». E non solo: il sindaco si occuperà direttamente anche di sicurezza, materia che pareva...