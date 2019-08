A Conegliano nasce un comitato: «Affitti raddoppiati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTACONEGLIANO Mobilitazione contro la nuova legge regionale sull'edilizia pubblica. Ieri sera nel parco del quartiere popolare di via Vital, dove sorgono anche il PalaStadio e la Casa comunale della musica, si è tenuta la prima assemblea pubblica degli inquilini Ater della provincia per chiedere che la legge venga ritirata. Non a caso è stata scelta Conegliano come luogo della protesta: qui ci sono ben 546 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 250 di proprietà dell'Ater e 296 del Comune, ma che la stessa Ater gestisce da...