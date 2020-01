A Codognè in scena Brusa la casera

(pdc) L'ultima occasione per poter vedere un Panevin nel 2020 arriva dall'Arthur's Club di Cimavilla (via del Lavoro, 42) che sabato 11 gennaio darà fuoco a quello che ormai da quattro anni è diventato un Panevin alternativo con tanto di nome dedicato: Brusa la casera. «Abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso rispetto agli altri Panevin dispersi per la provincia - ha dichiara il presidente, Renato Antoniazzi - Visto che la stragrande maggioranza celebra questa tradizione il 5 gennaio, o al massimo il 6, abbiamo pensato di offrire a tutti gli abitanti di Codognè un'occasione in più per ritrovarsi e stare assieme per mangiare alcuni piatti tipici come musett con cren, salsiccie, costicine, pinza e altri cibi tradizionali che si consumano durante questo giorno. Potremmo definirlo l'Ottavario, otto giorni dopo il 5 di gennaio. Quest'anno abbiamo scelto il giorno 11 perché cade di sabato e speriamo che siano in molti a decidere di venirci a trovare e a celebrare la tradizione, anche se in un giorno diverso dalla vigilia dell'Epifania. La scelta del nome Brusa la casera è proprio per sottolineare la diversità dell'evento rispetto agli altri. È un nome che viene usato dalla gente vicino al mare. L'importante per noi resta comunque dare la possibilità alla gente di Codognè di ritrovarsi in allegria. Il cibo e le bevande sono ovviamente offerti dall'Arthur s club».

