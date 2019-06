A cavallo o sulla parete rocciosa per i più coraggiosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITA'TREVISO Un cavallo per amico. Non serve essere super appassionati di equitazione. In estate i bambini e i ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi a uno degli animali più affascinanti senza troppe difficoltà. Nella Marca ci sono diversi centri ippici pronti ad aprire loro le porte. Il club Il Cavallo di Mogliano ha organizzato un centro estivo che va dal 10 giugno al 2 agosto per poi riprendere dal 26 agosto fino al 6 settembre. Ogni settimana venti bambini potranno prendersi cura dei pony e divertirsi con loro. L'attività è...