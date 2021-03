LA SCUOLA

TREVISO Scatta la zona rossa. Da lunedì la Marca, come il resto del Veneto, sarà sostanzialmente in lockdown. E tutte le scuole resteranno chiuse: asili, elementari, medie e superiori. Senza distinzioni. Vale per tutti i 104 istituti statali, più quelli paritari. I più preoccupati sono i genitori. In pochi si aspettavano una stretta così dura per arginare l'emergenza Covid. Sono complessivamente 130mila i bambini e i ragazzi che torneranno alla didattica a distanza totale da casa: 5.738 della scuola dell'infanzia, 38.193 delle elementari, 25.205 delle medie e 40.152 delle superiori. Più i 22mila delle paritarie. Con chi staranno i più piccoli?

LE REAZIONI

Le famiglie dovranno riorganizzarsi. «Sono decisioni poco comprensibili: ci era stato detto che almeno fino alla prima media i ragazzi potevano continuare in presenza anche in zona rossa. Poi all'improvviso sono stati abbassati i parametri -si sfoga Elena, mamma di un alunna delle scuole Serena- è incomprensibile anche perché gli insegnanti e i nonni hanno iniziato le vaccinazioni. I piccoli fino alla prima media, poi, hanno contatti e vite controllate. Si stanno ammalando anche loro in forma grave? Solo questo giustificherebbe una chiusura così diffusa. Non vorrei che l'anno scolastico in presenza finisse qui». Il tenore delle reazioni è sempre lo stesso. «Potevano organizzare la scuola in presenza attrezzandosi per tempo -dice Cinzia, mamma di un ragazzo delle Stefanini- mio figlio è esasperato: non ha nessuno stimolo a imparare perché la scuola online è fredda e noiosa. Non desidera neanche socializzare, perché stanco e apatico. Passa dal computer al letto senza neanche togliersi il pigiama. Non vuole nemmeno più uscire a prendere una boccata d'aria o fare una passeggiata». «Almeno fino alla prima media potevano stare in presenza -incalza Marella, anche lei mamma di uno studente delle Stefanini- siamo tornati indietro di un anno come se nulla fosse stato fatto». Tra i genitori c'è chi chiede che venga riattivato il bonus baby-sitter. «Per i genitori che lavorano è un guaio», sottolinea una mamma delle Gabelli. «Se hanno la fortuna di avere i nonni, avranno comunque l'ansia che questi ultimi si ammalino -aggiungono altri genitori delle De Amicis- per i bambini delle elementari, inoltre, sarà difficile seguire le lezioni online. Così come sarà difficile anche per le maestre gestire la didattica da remoto senza interagire con loro». Stando all'ultimo Dpcm, si potrà continuare a frequentare la scuola in presenza solo per i laboratori. Mentre è sempre prevista la presenza di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Ieri pomeriggio le scuole sono rimaste in attesa. La conferma della zona rossa è arrivata solo nel tardo pomeriggio.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE

Nelle prossime ore ogni istituto comunicherà le modalità operative alle famiglie. «Ci siamo già organizzati -spiega Anna Durigon, preside del Mazzotti e dell'Ic di Paese- per le elementari, in particolare, sarà necessario rimodulare gli orari come accaduto durante il lockdown dell'anno scorso». I piani sono pronti. Anche per i piccoli degli asili. «Abbiamo creato un account per far accedere anche gli alunni più piccoli alla piattaforma per la didattica a distanza -fa il punto Francesca Magnano, preside dell'Ic Felissent di Treviso- questo consente agli insegnanti di portare avanti comunque delle attività». «Avevamo già preparato tutto per la didattica a distanza -conclude Mariarita Ventura, preside del liceo Canova- per le superiori si riparte come già fatto a dicembre». Con la speranza che la terza ondata del coronavirus duri il meno possibile.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

