PAESE

Un'auto immortalata mentre sfrecciava a quasi 130 km/ in pieno centro abitato. Un cittadino sorpreso a bruciare rifiuti. Un extracomunitario irregolare. Questo il bilancio solo degli ultimi giorni di attività della polizia locale di Paese. Il bolide è stato fotografato da un autovelox posizionato lungo una delle vie del centro mentre correva a 129 km/h su un limite di 50: al proprietario sarà comminata una sanzione di 900 euro e al conducente, una volta indentificato, sarà imposto il divieto di guidare fino ad un anno.

Inoltre il comando di polizia locale durante un controllo stradale ha denunciato e sequestrato l'auto ad un'automobilista trovato alla guida per la seconda volta con patente revocata.

Sul fronte dei controlli ambientali gli agenti hanno invece colto sul fatto e sanzionato un cittadino intento a bruciare dei rifiuti. Mentre i controlli sugli immigrati extracomunitari hanno evidenziato la presenza di un irregolare, che è stato accompagnato in questura per l'espulsione.

Sul versante della prevenzione dei reati a breve sarà, inoltre, potenziato il sistema di videosorveglianza ed effettuata l'installazione di nuove telecamere nei punti maggiormente sensibili del territorio. (m.coll)

