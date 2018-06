A 102 anni va al seggio «Non sono mai mancata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CITTÀTREVISO Elettori in attesa di accedere al proprio seggio o intenti a sciogliere gli ultimi dubbi davanti ai tabelloni dei candidati, presidenti e scrutatori alle prese con registri, schede, conteggi, rappresentanti di lista attenti a sorvegliare il via vai e magari a marcare stretto il delegato della coalizione avversaria. Nonostante il voto sia ormai una scadenza sempre più frequente, le comunali muovono ancora passioni più genuine. Il rito elettorale, a Treviso città, si celebra sotto un bel sole. CANDIDATI AL VOTOLe urne sono...