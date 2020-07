VIABILITÀ

TREVISO L'autostrada A27 liberalizzata, quindi gratuita, torna a monopolizzare il centro della scena politica. Il governatore Luca Zaia ha chiesto al Governo di togliere il pedaggio lungo tutto il tracciato. E il sindaco Mario Conte si allinea: «In settimana formalizzerò la richiesta di rendere gratuito almeno il tratto trevigiano, meglio se tutto l'asse autostradale come dice il governatore. I tempi adesso sono maturi: il Governo, oltre che proprietario è nuovamente diventato anche il gestore della rete autostradale, quindi non ci sono più gli ostacoli di un tempo. Volendo si può liberalizzare anche domani».

IL DUELLO

Il sindaco adesso getta la palla nel campo del Pd: «Ormai è una questione solo politica. Prima c'erano difficoltà concrete, date dalla presenza di contratti firmati con un gestore. Adesso tutto questo viene a a cadere. Invito quindi tutte le forze politiche cittadine a spingere dalla stessa parte, soprattutto il Pd che forza di Governo». Ma Stefano Pelloni, capogruppo Pd in consiglio comunale, replica senza farsi intrappolare: «Per prima cosa siamo contenti che il governatore Zaia sia arrivato sulle nostre posizioni, adesso attendiamo anche il sindaco, che continua a prendere in giro l'amministrazione Manildo e i tentativi fatti per liberalizzare il tratto autostradale. Per quanto ci riguarda, la liberalizzazione si può fare anche domani e, se serve, siamo pronti a contattare i nostri sottosegretari e rappresentanti in Parlamento». il riferimento a Manildo però stuzzica la replica del sindaco: «La precedente amministrazione ha mantenuto segreto il documento con cui il gestore diceva che non era possibile liberalizzare. Ma, ripeto, erano altri contesti. Adesso la realtà è cambiata, non ci sono più ostacoli ma dipende solo dalla volontà politica».

IL NODO

Il tema liberalizzazione si porta dietro anche un'altra questione: la realizzazione del Terraglio Est. Il Pd è contrario alla realizzazione di questa arteria e lo diventa ancora di più di fronte alla prospettiva di una A27 gratuita: «A questo punto - continua Pelloni - chiediamo al governatore Zaia di pensare a un utilizzo migliore dei 20 milioni di euro previsti per il Terraglio Est. Con la A27 gratuita diventa inutile, andrebbe solo ad appesantire la mole di traffico lungo il Put. Poi, considerato che la liberalizzazione avrà comunque un costo, anche se minimo visto che il gestore è lo Stato, quei 20 milioni coprirebbero ogni spesa relativa alla A27 per un discreto numero di anni». Zaia però ha già messo un freno su questo tema, ribadendo che il Terraglio Est si farà e che, al contrario, contribuirà a sgravare ulteriormente dal peso del traffico pesante.

L'ECONOMIA

Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, osserva con interesse i nuovi sviluppi: «Se veramente si riuscirà a rendere libera la A27 sarebbe uno sviluppo interessante. Appurato che se si toglie un pedaggio sono tutti comunque più contenti, avere un'autostrada gratuita che va verso nord potrà essere sicuramente un vantaggio in previsione delle Olimpiadi invernali e i Mondiali di Sci. Poi ci sono altri aspetti da considerare: il tratto più trafficato e più remunerativo è quello che arriva fino a Conegliano, magari bisognerebbe ripensare alla possibilità di realizzare un casello a Santa Lucia di Piave.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA