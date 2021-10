Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FERITOZERO BRANCO Scooterista centrato in pieno da un'auto ieri pomeriggio a Zero Branco. E' appesa a un filo la vita di L. B., 56enne di Paese, elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e tuttora ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi rimane riservata e le prossime ore saranno decisive. Erano da poco passate le 15.30 quando in via Onaro lo scooter è entrato in collisione con la vettura condotta da un 31enne di Zero...